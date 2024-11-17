Рибер: Киев отправляет наемников ВСУ в окопы из-за нехватки личного состава

Киев отправляет иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окопы по причине нехватки личного состава. Об этом заявил французский специалист по военной разведке Фабрис Рибер, передает РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Мое мнение: большинство добровольцев воспринимаются как расходный материал, который отправляют на передовую. Сейчас, в условиях отступления Украины, необходимо закрывать пробелы в обороне», — объяснил Рибер.

Специалист по военной разведке из Франции добавил, что если в начале конфликта Киев «щадил» иностранных наемников ВСУ, то теперь из-за дефицита украинских бойцов их все чаще привлекают к боевым действиям.