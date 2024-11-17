«РВ»: сотрудникам ТЦК безразлично, пойдут ли мобилизованные на фронт

Сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) безразлично, окажутся ли мобилизованные украинцы на фронт, их беспокоят лишь деньги, положенные за привлечение новобранца. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

В качестве примера приводится диалог военкома и призывника. Мобилизованный говорит, что не подписывал никаких документов и «никуда не поедет». В ответ на это сотрудник ТЦК в грубой форме говорит, что ему безразлична дальнейшая судьба собеседника.

Ранее сообщалось, что 15 ноября на складах в Киевской области сотрудник ТЦК попытался застрелить грузчика, убегавшего от него. Министерство обороны Украины признало факт применения оружия военкомом и назначило по данному факту проверку.

Позднее ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал инцидент, заявив, что «охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение».