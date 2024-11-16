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10:26, 16 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе прокомментировали стрельбу украинского военкома по гражданскому

Боуз: украинские военкомы стреляют в тех, кто не хочет лишаться жизни ради НАТО
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Frank Augstein / AP

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) стреляют в тех, кто не хочет лишаться жизни ради НАТО. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«На Украине охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение», — сообщил журналист, отреагировав на кадры стрельбы украинского военкома по гражданскому.

По словам Боуза, сотрудники ТЦК покушаются на тех, кто отказывается лишаться жизни ради интересов Североатлантического альянса.

15 ноября на складах в Киевской области сотрудник ТЦК попытался застрелить грузчика, убегавшего от него. Министерство обороны Украины признало факт применения оружия военкомом и назначило по данному факту проверку.

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