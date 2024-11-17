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18:36, 17 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский пообещал подписать закон о легализации однополых браков

Зеленский сказал, что подпишет закон о легализации однополых браков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sandy Millar / Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что подпишет закон, который в том числе позволит однополым парам заключать браки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает «Политика страны».

Украинский лидер утвердительно ответил на вопрос, который ему задали на встрече со студентами вузов.

В октябре прошлого года автор законопроекта о легализации однополых браков депутат Верховной Рады Инна Совсун заявила, что Министерство обороны и Министерство юстиции Украины поддержали ее инициативу. По словам депутата, ранее негативные мнения ведомств о ее законопроекте блокировали его дальнейшее продвижение в парламенте.

В марте стало известно, что в Верховную Раду Украины направили законопроект, которым среди прочего вводится возможность официальной регистрации однополого «партнерства» военными.

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