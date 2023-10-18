На Украине поддержали закон о легализации однополых браков

Депутат Совсун: МО и Минюст Украины поддержали легализацию однополых браков

Автор законопроекта о легализации однополых браков, депутат Верховной Рады Инна Совсун заявила, что Министерство обороны и Министерство юстиции Украины поддержали ее инициативу. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Совсун подчеркнула, что Минобороны изменило свою позицию насчет ее законопроекта о зарегистрированном партнерстве. Кроме того, инициативу поддержал и Минюст. «Теперь готов поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему поправки во втором чтении», — уточнила она.

По словам депутата, ранее негативные мнения ведомств о ее законопроекте блокировали его дальнейшее продвижение в парламенте.

8 марта стало известно, что в Верховную Раду Украины направили законопроект, которым среди прочего вводится возможность официальной регистрации однополого «партнерства» военными.

В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра страны Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации однополых браков. Петиция по этому вопросу набрала более 25 тысяч подписей, которые нужны для ее рассмотрения главой государства. Всего инициативу поддержали 28,5 тысячи граждан Украины.