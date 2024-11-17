Знакомый экс-солиста «На-На» назвал возможную причину его смерти

Полупанов: Левкин мог умереть из-за осложнений на фоне лейкоза

Знакомый скончавшегося экс-солиста «На-На» Владимира Левкина, журналист и музыкальный обозреватель Владимир Полупанов в беседе с ТАСС назвал возможную причину ухода из жизни артиста.

Он напомнил, что Левкин был болен лейкозом — у него диагностировали тяжелейшую стадию онкологического заболевания.

«Это тяжелейшие пациенты, очень легко уязвимые. Любое ОРВИ могло способствовать процессу деления раковых клеток», — указал Полупанов.

О кончине музыканта в воскресенье, 17 ноября, сообщила его жена. Левкину было 57 лет. По имеющейся информации, несколькими днями ранее его экстренно госпитализировали. Точная причина смерти артиста не сообщается.

Ранее российская эстрадная певица Татьяна Буланова назвала неожиданной смерть экс-солиста группы «На-На».