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14:02, 18 ноября 2024Наука и техника

Apple задумала переизобрести телевизор

Bloomberg: Apple выпустит умный телевизор в ближайшие годы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Frame Stock Footage / Shutterstock / Fotodom

Компания Apple выпустит умный телевизор в случае провала смарт-дисплея. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в компании задумали представить умный дисплей, о котором специалист рассказывал еще в сентябре. Однако у корпорации есть резервный план на случай, если линейка смарт-экранов провалится — в этом случае Apple выпустит телевизор.

Гурман заметил, что у инженеров IT-гиганта есть амбиции «переизобрести телевизор». Вероятно, это будет устройство с большим экраном, которое заменит смарт-дисплей, в том числе предназначенное для управления устройствами умного дома. Гаджет, который Apple может выпустить в ближайшие годы, окажется хабом и центром среди девайсов умного дома.

По данным Марка Гурмана, умные экраны, которые Apple должна выпустить в 2025 году, получат поддержку искусственного интеллекта (ИИ). Специалист рассказал, что в Apple хотят, чтобы потребители использовали их для управления устройствами умного дома и созванивались друг с другом через FaceTime. Девайс можно будет разместить на стене, прикроватном столике или других местах.

Ранее журналисты издания ArsTechnica раскритиковали Apple за проблемы при запуске инструментов искусственного интеллекта (ИИ). В том числе специалисты заметили, что ИИ работает ограниченно и только в США.

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