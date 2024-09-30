Apple выпустит умную колонку с дисплеем и рукой

Bloomberg: Apple выпустит две колонки с экраном и ИИ в 2025 году

Корпорация Apple запланировала выпуск двух умных колонок, одна из которых получит роботизированную руку. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации инсайдера Марка Гурмана, в разработке компании находятся два устройства HomePod, которые будут иметь дисплей. Обе умные колонки получат поддержку искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. Они фигурируют в отчете под кодовыми названиями J490 и J595.

Гурман отметил, что старшая версия гаджета будет стоить дороже 1000 долларов, или около 93 тысяч рублей. Модель получит роботизированную руку для выполнения различных задач. Суля по всему, это тот самый домашний робот, о котором Марк Гурман рассказывал в июле. Новые модели HomePod должны выйти в 2025 году.

Также умные колонки появятся на базе совершенно новой операционной системы homeOS, созданной на основе tvOS. Гурман ожидает, что в будущем Apple ликвидирует tvOS и переведет на новую систему умные колонки, ТВ-приставки и все домашние устройства.

Актуальная колонка HomePod не поддерживает работу с ИИ. В США девайс стоит 299 долларов.

В конце сентября стало известно, что корпорация Apple запатентовала стилус Pencil, способный принимать телевизионные и сотовые сигналы. Аксессуар для iPad может получить несколько антенн.