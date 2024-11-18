Экс-министр российского региона ушел на СВО

Бывший министр соцзащиты Забайкалья Казаченко ушел на СВО

Бывший министр соцзащиты Забайкалья Евгений Казаченко ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает издание «Чита.ру» в Telegram.

Бывшие коллеги Казаченко, с которыми связались журналисты, не смогли пояснить, с чем могло быть связано решение экс-чиновника.

Издание отмечает, что сам бывший глава забайкальского Минсоцзащиты находится не на связи — его телефон отключен.

Ранее экс-глава Кировского района Ленинградской области ушел на СВО. Мужчина решил отправиться в зону боевых действий на фоне обвинений в коррупции. В этой связи суд приостановил дело об обращении в доход государства имущества экс-чиновника на сумму свыше 43 миллионов рублей.