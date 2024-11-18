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07:12, 18 ноября 2024Россия

Экс-министр российского региона ушел на СВО

Бывший министр соцзащиты Забайкалья Казаченко ушел на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Бывший министр соцзащиты Забайкалья Евгений Казаченко ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает издание «Чита.ру» в Telegram.

Бывшие коллеги Казаченко, с которыми связались журналисты, не смогли пояснить, с чем могло быть связано решение экс-чиновника.

Издание отмечает, что сам бывший глава забайкальского Минсоцзащиты находится не на связи — его телефон отключен.

Ранее экс-глава Кировского района Ленинградской области ушел на СВО. Мужчина решил отправиться в зону боевых действий на фоне обвинений в коррупции. В этой связи суд приостановил дело об обращении в доход государства имущества экс-чиновника на сумму свыше 43 миллионов рублей.

ЖЗЛ
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