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02:33, 18 ноября 2024Мир

Эрдоган раскритиковал работу ООН

Эрдоган обвинил ООН в неспособности предотвратить конфликты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) не в состоянии предотвратить конфликты в мире. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган обвинил ООН в неспособности предотвратить конфликты — в частности, в Газе. По его мнению, объединение также не находит решения кризисов.

«Президент Эрдоган заявил, что Организация Объединенных Наций не в состоянии предотвратить конфликты в мире, особенно в Газе, и что она не в состоянии найти решения кризисов, и что Бразилии было бы уместно включить в повестку дня вопрос о реформе глобального управления во время своего председательства в G20», — сказали в канцелярии главы Турции.

Ранее Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за конфликта с палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. Эрдоган подчеркнул, что в ближайшем будущем никаких шагов по восстановлению диалога не будет предпринято.

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