Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:33, 18 ноября 2024Бывший СССР

ЕС направит в Грузию «политическую миссию»

Боррель: ЕС направит политическую миссию в Грузию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) направит в Грузию «политическую миссию» для изучения ситуации в стране после выборов. Об этом по итогам заседания глав МИД стран ЕС заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось», — сказал он.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала провести новые парламентские выборы, комментируя итоговые данные Центризбиркома о прошедшем голосовании. По ее словам, провести новые парламентские выборы необходимо, чтобы выйти из политического кризиса, в котором оказалась республика.

Ранее доктор по теории международных отношений Дьердь Варга заявил, что пример Грузии и Венгрии говорит о том, что Запад хочет держать их под контролем. Он напомнил, что оба правительства приняли закон, как сделать прозрачным финансирование внешних фондов, политических и общественных организаций.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН отреагировали на разрешение Запада ВСУ наносить удары вглубь России

      На Западе назвали причину отчаяния Зеленского

      Госдеп высказался о реакции США на ответ России на удары западным оружием

      На Украине сообщили об одном ограничении Франции и Британии на удары по России

      Российского вратаря признали третьей звездой недели в НХЛ

      Оппозиция и власти в Абхазии взяли паузу в переговорах

      Россия обвинила ВСУ в намерении устроить геноцид в Донбассе

      Советник Трампа прокомментировал решение Байдена по ударам вглубь России

      Байден обратился к Лаврову на саммите G20

      Госдеп высказался о политике США по применению дальнобойного оружия Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше