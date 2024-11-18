Боррель: ЕС направит политическую миссию в Грузию

Европейский союз (ЕС) направит в Грузию «политическую миссию» для изучения ситуации в стране после выборов. Об этом по итогам заседания глав МИД стран ЕС заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось», — сказал он.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала провести новые парламентские выборы, комментируя итоговые данные Центризбиркома о прошедшем голосовании. По ее словам, провести новые парламентские выборы необходимо, чтобы выйти из политического кризиса, в котором оказалась республика.

Ранее доктор по теории международных отношений Дьердь Варга заявил, что пример Грузии и Венгрии говорит о том, что Запад хочет держать их под контролем. Он напомнил, что оба правительства приняли закон, как сделать прозрачным финансирование внешних фондов, политических и общественных организаций.