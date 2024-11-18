Европа ввела санкции против российских судоходных компаний

Три судоходные компании попали под санкции ЕС за «пополнение запасов войск РФ»

Три российских судоходных компании попали под санкции Евросоюза (ЕС) за «пополнение запасов войск РФ». Как следует из решения, опубликованного на сайте сообщества, ограничения коснутся «МГ-Флот», «ВТС-Брокер» и Arapax, а также иранской судовладельческой компании The Islamic Republic of Iran Shipping Line Group (IRISL) и ее директора Мохаммада Реза Хиабани.

В Совете ЕС заявили, что мера направлена против использования судов и портов для якобы имеющей место передачи иранских БПЛА в Россию.

Санкции также запрещают поставки из ЕС компонентов, используемых при производстве ракет и беспилотников, а также закрывают европейским компаниями доступ в иранские свободные экономические зоны «Амирабад» и «Энзели» за исключением судов с гуманитарной помощью.

Ранее стало известно, что Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении так называемого российского теневого флота — танкеров с подпадающей под установленный Западом ценовой потолок нефтью из РФ.