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16:48, 18 ноября 2024Экономика

Европа ввела санкции против российских судоходных компаний

Три судоходные компании попали под санкции ЕС за «пополнение запасов войск РФ»
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Три российских судоходных компании попали под санкции Евросоюза (ЕС) за «пополнение запасов войск РФ». Как следует из решения, опубликованного на сайте сообщества, ограничения коснутся «МГ-Флот», «ВТС-Брокер» и Arapax, а также иранской судовладельческой компании The Islamic Republic of Iran Shipping Line Group (IRISL) и ее директора Мохаммада Реза Хиабани.

В Совете ЕС заявили, что мера направлена против использования судов и портов для якобы имеющей место передачи иранских БПЛА в Россию.

Санкции также запрещают поставки из ЕС компонентов, используемых при производстве ракет и беспилотников, а также закрывают европейским компаниями доступ в иранские свободные экономические зоны «Амирабад» и «Энзели» за исключением судов с гуманитарной помощью.

Ранее стало известно, что Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении так называемого российского теневого флота — танкеров с подпадающей под установленный Западом ценовой потолок нефтью из РФ.

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