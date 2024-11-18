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12:59, 18 ноября 2024Наука и техника

Разработчики Half-Life 3 объяснили невыход игры

Глава Valve Гейб Ньюэлл назвал невыход Half-Life 3 личным провалом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: игра «Half-Life 2»

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил, почему его студия так и не выпустила игру Half-Life 3. На это обратило внимание издание The Verge.

По словам геймдизайнера, во время разработки очередной части Half-Life команда разработчиков «зашла в тупик». Ньюэлл подчеркнул, что с технической точки зрения выпустить третью часть видеоигры было не так сложно, однако он не понимал, как она будет развивать историю проекта. Об этом руководитель Valve рассказал в документальном фильме, вышедшем к 20-летию Half-Life 2.

Невыход Half-Life 3, которую много лет ожидали геймеры, Гейб Ньюэлл назвал «личным провалом». Другие разработчики также подтвердили слова руководителя, отметив, что не могли придумать идеи, достойные такой великой игры.

При этом команда Valve потратила значительное время на разработку. Инженер Дэвид Спейрер признался, что в игре мог появиться «ледяной пистолет» (Ice Gun), который позволил бы игроку строить объекты для пересечения пропастей и других сложных локаций. Также Спейрер рассказал о «противниках-каплях», которые могли бы проходить сквозь решетки или делиться на несколько частей.

Half-Life 2 вышла 16 ноября 2004 года. Тайтл в жанре научно-фантастического шутера от первого лица считается одной из величайших игр в истории. В 2006 году Valve выпустила Half-Life 2: Episode One, в 2007 году — Episode Two, в 2020 году — Half-Life: Alyx для VR.

В октябре издание PC Gamer перечислило 100 лучших видеоигр в истории. Первое место заняла Baldur's Gate 3, в список также попали Disco Elysium, Elden Ring, Half-Life 2, Balatro, Stardew Valley.

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