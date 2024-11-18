Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:39, 18 ноября 2024Экономика

Индия рекордно увеличила поставки смартфонов

ICEA: в октябре 2024 года индийский экспорт смартфонов вырос на 70 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В октябре 2024 года индийский экспорт смартфонов вырос на 70 процентов и обновил исторические рекорды. Об этом со ссылкой на Индийскую ассоциацию сотовой связи (ICEA) сообщает ТАСС

За второй осенний месяц поставки смартфонов превысили два миллиарда долларов — на 23 процента выше, чем в мае (тогда отгрузки составили рекордные 1,78 миллиарда долларов), и на 70 процентов выше в годовом выражении. Показатели за месяц стали самыми высокими для южноазиатской республики, что свидетельствует об увеличивающемся весе Индии в глобальных цепочках поставок мобильных устройств, заявили представители ассоциации.

С начала текущего финансового года поставки индийских смартфонов превысили 10,6 миллиарда долларов (плюс 37 процентов год к году). Рекордных цифр в экспорте достигли благодаря гаджетам, произведенным индийскими предприятиями американской компании Apple и ее бизнес-партнеров Foxconn, Pegatron и Tata Electronics.

На Индийско-российском бизнес-форуме в Мумбаи глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар призвал срочно исправить торговый баланс между Россией и Индией. Он оценил текущий объем двусторонней торговли в 66 миллиардов долларов, а цель в 100 миллиардов назвал более чем реалистичной. Российские импортеры должны активнее покупать товары из Индии, отметил министр, — для этого необходимо в кратчайшие сроки устранить нетарифные барьеры и нормативные препятствия.

Дисбаланс в двухсторонней торговле России и Индии достигается за счет того, что основной экспортной статьей для Москвы является нефть, на нее же и приходится большая часть растущего товарооборота. Остальные товары востребованы в значительно меньшем объеме.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле объяснили опасность ударов ВСУ вглубь России. Какие последствия решения Байдена видят в Москве?

      В Турции опровергли данные о предложении Эрдогана заморозить конфликт на Украине

      Названа причина пожара в российской больнице

      Google оштрафовали в России

      Рецидивист с ВИЧ под наркотиками напал на российского врача и пытался ее изнасиловать

      В Москве закрыли школу с почти полусотней отравившихся детей

      В девелопере «Самолет» сменился генеральный директор

      Россиянина осудили на 13 лет за сотрудничество с террористами

      Актриса села в самолет с ползающими по голове вшами и прослыла в сети отвратительной

      Певицу Бьянку экстренно прооперировали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше