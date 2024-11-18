Карпин выбрал россиянина для вручения «Золотого мяча»

Тренер Карпин заявил, что вручил бы «Золотой мяч» Александру Головину

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал российского игрока, которому бы вручил «Золотой мяч» по итогам сезона. Его слова приводит «Чемпионат».

Карпин сделал выбор в пользу полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина.

В текущем сезоне 28-летний Головин провел за «Монако» 12 матчей, не отметившись результативными действиями. В сезоне-2023/2024 он в составе команды забил шесть мячей и сделал шесть передач.

В составе сборной России Головин сыграл в 47 матчах, в которых забил шесть голов и отдал 14 пасов. В последний раз он выходил на поле с командой в игре против Сербии в марте 2024-го.