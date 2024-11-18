В ВСУ назвали сумасшедшим приказ о высадке на левом берегу Днепра. Зачем украинское командование послало туда морпехов?

Конечной задачей высадки ВСУ на левобережье Днепра был выход на Крым

Задачей максимум операции по высадке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра был выход на Крым, к перекопскому перешейку. Для этого морпехам нужно было преодолеть расстояние 80 километров вглубь территории, которая на тот момент уже полтора года находилась под контролем российских подразделений.

«Конечная задача была — космос: выход на Крым. Нам говорили, что нужно проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам — от Корсунки и до Олешек. А второго эшелона нет. То есть, что они все в одну полосу растянуты», — рассказали изданию «Украинская правда» собеседники в командовании 36-й бригады ВСУ.

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Более понятно и приземленно выглядела вторая задача — расширить херсонский фронт и оттянуть на него российские силы с Запорожского направления и из Донбасса. «Наиболее мотивированные» бойцы были уверены в успехе операции. Собеседники издания даже сравнивали ее с высадкой союзников в Нормандии в 1944 году.

В ВСУ назвали сумасшедшим приказ о высадке

Тем не менее были военнослужащие, которые признали, что командиры давали «сумасшедшие приказы» о высадке солдат на левом берегу Днепра.

«[Приказ] тогда всем показался сумасшедшим... Сначала должны были идти три бригады — 35, 36 и 38, а 37 была в резерве. Мы должны были взять, зачистить несколько населенных пунктов [на левом берегу Днепра], пройти все линии окопов, укреплений», — рассказал офицер одной из бригад морской пехоты украинской армии.

Морпех ВСУ отметил, что на операцию были пешком отправлены «побитые» роты, которые командование не снабдило военной техникой. В результате добиться успеха им не удалось.

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Великобритания готовила десантные операции ВСУ

Великобритания продвигала идею десантных операций украинских войск и готовила морских пехотинцев для участия в высадках, рассказали источники в морской пехоте ВСУ.

Британия продвигала идею, что морпехи должны выйти из посадок Донбасса и начать проводить операции на воде Украинская правда газета

Как рассказали собеседники издания, Великобритания приняла решающее участие в подготовке высадки на левом берегу Днепра возле Крынок осенью 2023 года. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный долго отказывался переводить морскую пехоту с линии фронта в Донбассе.

Однако Лондон настаивал на активном проведении десантных операций. В материале отмечается, что британцы рассчитывают на поддержку украинских морпехов в дальнейшей охране береговой линии Европы.