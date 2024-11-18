Задачей максимум операции по высадке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра был выход на Крым, к перекопскому перешейку. Для этого морпехам нужно было преодолеть расстояние 80 километров вглубь территории, которая на тот момент уже полтора года находилась под контролем российских подразделений.
«Конечная задача была — космос: выход на Крым. Нам говорили, что нужно проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам — от Корсунки и до Олешек. А второго эшелона нет. То есть, что они все в одну полосу растянуты», — рассказали изданию «Украинская правда» собеседники в командовании 36-й бригады ВСУ.
Более понятно и приземленно выглядела вторая задача — расширить херсонский фронт и оттянуть на него российские силы с Запорожского направления и из Донбасса. «Наиболее мотивированные» бойцы были уверены в успехе операции. Собеседники издания даже сравнивали ее с высадкой союзников в Нормандии в 1944 году.
В ВСУ назвали сумасшедшим приказ о высадке
Тем не менее были военнослужащие, которые признали, что командиры давали «сумасшедшие приказы» о высадке солдат на левом берегу Днепра.
«[Приказ] тогда всем показался сумасшедшим... Сначала должны были идти три бригады — 35, 36 и 38, а 37 была в резерве. Мы должны были взять, зачистить несколько населенных пунктов [на левом берегу Днепра], пройти все линии окопов, укреплений», — рассказал офицер одной из бригад морской пехоты украинской армии.
Морпех ВСУ отметил, что на операцию были пешком отправлены «побитые» роты, которые командование не снабдило военной техникой. В результате добиться успеха им не удалось.
Великобритания готовила десантные операции ВСУ
Великобритания продвигала идею десантных операций украинских войск и готовила морских пехотинцев для участия в высадках, рассказали источники в морской пехоте ВСУ.
Британия продвигала идею, что морпехи должны выйти из посадок Донбасса и начать проводить операции на воде
Как рассказали собеседники издания, Великобритания приняла решающее участие в подготовке высадки на левом берегу Днепра возле Крынок осенью 2023 года. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный долго отказывался переводить морскую пехоту с линии фронта в Донбассе.
Однако Лондон настаивал на активном проведении десантных операций. В материале отмечается, что британцы рассчитывают на поддержку украинских морпехов в дальнейшей охране береговой линии Европы.