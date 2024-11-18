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16:30, 18 ноября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о подготовке Великобританией десантных операций ВСУ

«УП»: Великобритания продвигала идею десантных операций ВСУ и готовила морпехов
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Великобритания продвигала идею десантных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готовила морских пехотинцев для участия в высадках. Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в морской пехоте ВСУ.

«Британия продвигала идею, что морпехи должны выйти из посадок Донбасса и начать проводить операции на воде», — подчеркивает «УП».

Как рассказали собеседники издания, Великобритания приняла решающее участие в подготовке высадки на левом берегу Днепра возле Крынок в Херсонской области осенью 2023 года. Сообщается, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный долго отказывался переводить морскую пехоту с линии фронта в Донбассе.

«УП» отмечает, что Лондон настаивал на активном проведении десантных операций Киевом. Утверждается, что британцы рассчитывают на поддержку украинских морпехов в дальнейшей охране береговой линии Европы.

Ранее бойцы ВСУ назвали бессмысленными попытки удержаться в Крынках. Журналисты The New York Times (NYT) отметили изначальную уязвимость украинских позиций на левом берегу Днепра.

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