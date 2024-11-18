Лиса обозначила лесному коту свою территорию в заповеднике необычным способом

Лиса обозначила лесному коту свою территорию в заповеднике громким криком

Лиса обозначила лесному коту свою территорию в заповеднике «Земля леопарда» необычным способом. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале нацпарка.

Фотоловушка запечатлела ночью лесного кота, который прогуливался по лесу. В один момент он резко остановился и услышал громкий крик животного. Оказалось, что таким образом лиса решила заявить о себе.

«Коту идти на такие звуки рискованно, особенно в снежный период: лиса может представлять для него угрозу», — рассказали авторы поста.

Ранее сообщалось, что олень необычным способом предупредил о приближении леопарда. Тогда камеру зафиксировала прогулку хищника, который услышал громкий свист.