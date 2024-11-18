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15:28, 18 ноября 2024Мир

Минобороны Польши заявило о неспособности ударов вглубь России изменить ход конфликта

Минобороны Польши: удары ВСУ вглубь России не изменят ход конфликта
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетМинобороны

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России американскими дальнобойными ракетами не изменят ход конфликта. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова передает TVP Info.

«Я не думаю, что это будет переломным моментом», — заявил глава Минобороны, комментируя решение США снять ограничение на подобные удары.

Косиняк-Камыш добавил, что шаг американских властей мог бы повлиять на ход боевых действий в том случае, если бы он был предпринят раньше. В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда выразил противоположную точку зрения и отметил, что разрешение на дальнобойные удары американским оружием «может быть переломным моментом в войне» и носит «чисто оборонительный характер».

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России.

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