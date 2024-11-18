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08:01, 18 ноября 2024Из жизни

Модель OnlyFans поддержала желание 19-летней дочери продолжить ее дело

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @officialcarlabellucci

19-летняя дочь британской модели OnlyFans решила пойти по ее стопам и начала зарабатывать на продаже своих фотографий в бикини. Об этом гордая мать рассказала Daily Star.

По словам 42-летней Карлы Белуччи, ее дочь Танишу уволили из кофейни после скандала, в который она попала из-за ринопластики. Таниша сделала операцию за счет государства, доказав врачам, что страдает депрессией из-за неидеальной формы носы. Однако позже девушку обвинили в мошенничестве, так как выяснилось, что у нее не было никакой депрессии.

После увольнения дочь Белуччи решила продолжить ее дело и зарегистрировалась на платформе OnlyFans. «За один день она заработала больше денег, чем за три недели работы в дурацкой кофейне», — отметила первые успехи дочери модель. Белуччи поддержала желание Таниши, но предостерегла ее от излишней откровенности.

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Модель также призналась, что переживает за дочь. «Меня беспокоят те мужчины, что говорят ей извращенные вещи. Неприятно об этом думать», — объяснила она. При этом Белуччи считает, что OnlyFans — хороший вариант для легкой жизни и легких денег. Она уверена, что красота и молодость Танишы принесут ей хороший заработок. Сама Белуччи, как она заявила, всегда будет рядом с ней, чтобы дать дельный совет.

В августе 2019 года Белуччи рассказала, что копит на пластические операции для Танишы. «Чтобы прожить, ей придется полагаться на внешность, поэтому она должна выглядеть идеально», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что мать скандальной австралийской порномодели Бонни Блю положительно относится к ее работе в секс-индустрии. Она гордится за дочь и не видит ничего плохого в количестве ее половых партнеров. «Это просто часть работы, вот и все», — отметила женщина.

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