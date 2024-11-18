Модель OnlyFans поддержала желание 19-летней дочери продолжить ее дело

19-летняя дочь британской модели OnlyFans решила пойти по ее стопам и начала зарабатывать на продаже своих фотографий в бикини. Об этом гордая мать рассказала Daily Star.

По словам 42-летней Карлы Белуччи, ее дочь Танишу уволили из кофейни после скандала, в который она попала из-за ринопластики. Таниша сделала операцию за счет государства, доказав врачам, что страдает депрессией из-за неидеальной формы носы. Однако позже девушку обвинили в мошенничестве, так как выяснилось, что у нее не было никакой депрессии.

После увольнения дочь Белуччи решила продолжить ее дело и зарегистрировалась на платформе OnlyFans. «За один день она заработала больше денег, чем за три недели работы в дурацкой кофейне», — отметила первые успехи дочери модель. Белуччи поддержала желание Таниши, но предостерегла ее от излишней откровенности.

Модель также призналась, что переживает за дочь. «Меня беспокоят те мужчины, что говорят ей извращенные вещи. Неприятно об этом думать», — объяснила она. При этом Белуччи считает, что OnlyFans — хороший вариант для легкой жизни и легких денег. Она уверена, что красота и молодость Танишы принесут ей хороший заработок. Сама Белуччи, как она заявила, всегда будет рядом с ней, чтобы дать дельный совет.

В августе 2019 года Белуччи рассказала, что копит на пластические операции для Танишы. «Чтобы прожить, ей придется полагаться на внешность, поэтому она должна выглядеть идеально», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что мать скандальной австралийской порномодели Бонни Блю положительно относится к ее работе в секс-индустрии. Она гордится за дочь и не видит ничего плохого в количестве ее половых партнеров. «Это просто часть работы, вот и все», — отметила женщина.

