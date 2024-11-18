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03:30, 18 ноября 2024Из жизни

Мужчина притворился своей бывшей девушкой и отрезал пенис ее новому бойфренду

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jaimi Joy / Reuters

В Великобритании ревнивый мужчина расправился со своей бывшей девушкой и ее новым бойфрендом и был приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает Daily Mail.

Маркус Осборн расстался с Кэти Хигтон в мае 2023 года после пяти лет отношений. После расставания Хигтон рассказала, что все эти годы ей приходилось терпеть оскорбления и побои от Осбора. Через некоторое время она нашла нового партнера — Стивена Харнетта. Осборн не мог с этим смириться, следил за Хигтон и вскоре проник в ее дом. Как пишет Daily Mirror, тогда там находилась другая женщина. Она сидела с детьми Хигтон, пока та была на свидании с Харнеттом. Осборн взял женщину в заложницы, приставил нож к ее горлу и заставил позвонить Хигтон и позвать ее домой.

Согласно The Guardian, когда Хигтон вернулся, Осборн набросился на нее с ножом, нанес ей 99 ранений и изнасиловал. После мужчина взял телефон жертвы и написал с него Харнетту. Притворившись Хигтон, мужчина позвал соперника к ней домой. Когда ничего не подозревающий Харнетт пришел, Осборн 24 раза ударил его ножом и отрезал ему пенис. Харнетта, как и Хигтон, не стало на месте.

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По словам спасшейся заложницы, смотря на останки пары, Осборн сравнил их с Ромео и Джульеттой, рассмеялся, а после напал на нее и изнасиловал. Затем мужчина позвал на место преступления 16-летнюю соседку. Не зная, что за кровавая сцена ее ждет, она пришла в дом с матерью. Позже девушка рассказывала, что мужчина хвастался перед ними своим преступлением. Все это время в доме находилось четверо детей.

Полиция получила информацию о произошедшем только утром, когда Осборн отпустил заложницу. Мужчину задержали. По итогам судебных заседаний Осборна приговорили к пожизненному заключению. Его адвокаты пытались смягчить приговор, но апелляцию отклонили.

Ранее женщина, которая отрезала мужу пенис 20 лет назад рассказала о своем поступке в интервью для документального фильма. Она объяснила, что таким образом решила отомстить мужчине, который бил и насиловал ее.

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