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19:52, 18 ноября 2024Бывший СССР

На Украине у снесенного памятника Пушкину оставили послание

Надпись «Пушкин вечен, а вы — нет» оставили у снесенного памятника в Кривом Роге
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

В Кривом Роге на месте снесенного памятника русскому поэту Александру Пушкину появилось послание. Как пишет «Страна.ua» в Telegram, кто-то оставил там надпись после решения украинских властей демонтировать памятник на прошлой неделе.

«Пушкин вечен, а вы — нет», — гласит надпись на Днепропетровщине.

Памятник там снесли на прошлой неделе. Монумент был торжественно открыт в ноябре 1987 года.

Также по решению властей в Кривом Роге был демонтирован памятник другому русскому поэту — Михаилу Лермонтову. Его установили в октябре 1965 года.

Ранее памятник Пушкину снесли в украинской Полтаве, а вместо него установили инсталляцию в виде ракеты. По словам дизайнера инсталляции, работа должна вызвать «когнитивный диссонанс».

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