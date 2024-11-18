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14:47, 18 ноября 2024Мир

На Западе назвали три проблемы в позиции США по ударам вглубь России

CNN: США столкнутся с тремя проблемами после решения Байдена по ударам вглубь РФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

США столкнутся с тремя проблемами после решения администрации действующего американского президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Сложности назвал телеканал CNN.

Во-первых, запас ракет ATACMS, которые будут переданы Киеву, ограничен. Кроме того, даже если ВСУ получат возможность ударить вглубь России, это не приведет к мгновенным изменениям на поле боя.

«На самом деле Украина не получит достаточного количества ATACMS, чтобы изменить ход войны», — говорится в материале западного телеканала.

Во-вторых, крылатые ракеты ATACMS значительно дороже дронов, которые ВСУ производят сами и уже используют для атак вглубь России. В-третьих, решение Байдена разрешить Киеву использовать ракеты американского производства для нанесения ударов по российской территории «звучит весьма провокационно» и может вызвать ответные действия Москвы, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

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