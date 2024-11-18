На Западе заявили о распространении разрешения США на удары ВСУ только по Курской области

Axios: разрешение США бить по РФ распространяется только на Курскую область

Разрешение президента США Джо Байдена о нанесении ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) вглубь территории России распространяется только на Курскую область. Об этом сообщил западный портал Axios.

«Источник, осведомленный в этом вопросе, подтвердил, что эти армейские тактические ракетные системы (ATACMS) были разрешены только для использования в районе Курска, где размещены северокорейские войска», — говорится в публикации.

Собеседник издания отметил, что данные о решении Байдена передали Киеву порядка трех дней назад.

17 ноября сообщалось, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

