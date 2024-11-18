Названы самые активные поставщики беспилотников Украине

Дипломат Жданова назвала Францию и ФРГ активными поставщиками БПЛА Украине

Исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала, какие страны проявляют особую активность в прямых поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Жданова назвала самых активных поставщиков беспилотников Украине и среди них перечислила Францию и ФРГ.

«Продолжаются прямые зарубежные поставки дронов. Особую активность на этом направлении проявляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция», — отметила она.

Ранее Жданова сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и США учат террористов навыкам применения дронов. Она уточнила, что в составе ВСУ работают около трех тысяч команд специалистов по управлению беспилотниками.