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04:49, 18 ноября 2024Мир

Названы самые активные поставщики беспилотников Украине

Дипломат Жданова назвала Францию и ФРГ активными поставщиками БПЛА Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала, какие страны проявляют особую активность в прямых поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Жданова назвала самых активных поставщиков беспилотников Украине и среди них перечислила Францию и ФРГ.

«Продолжаются прямые зарубежные поставки дронов. Особую активность на этом направлении проявляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция», — отметила она.

Ранее Жданова сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и США учат террористов навыкам применения дронов. Она уточнила, что в составе ВСУ работают около трех тысяч команд специалистов по управлению беспилотниками.

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