Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольном Украине Запорожье

Запорожская ОВА сообщила о повреждении объектов инфраструктуры в области

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Пришли уведомления о разрушении объектов инфраструктуры», — рассказал глава Запорожской ОВА.

Федоров не уточнил расположение объектов и их назначение, а также степень повреждений. Он также сообщил, что в ночь на 18 ноября на подконтрольной Киеву территории области прозвучало не менее 424 взрывов, а Вооруженные силы (ВС) России нанесли три ракетных удара по Запорожью.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА на маршрутное такси в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) пострадали десять человек. Как мэр сообщал раньше, атака произошла на улице Жукова.