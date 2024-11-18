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06:25, 18 ноября 2024Силовые структуры

Операции по счетам компании фигуранта дела Тимура Иванова приостановили

«БИР-Аналитик»: операции по счетам компании Сергея Бородина приостановили
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Операции по счетам компании «Волжский берег», которую возглавляет фигурант дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин, приостановлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «БИР-Аналитик».

В карточке компании указано, что 11, 21 и 22 октября вынесли три решения о приостановлении операций по счетам.

Ранее Тимуру Иванову продлили арест на три месяца. Иванов и его предполагаемый подельник — бизнесмен Сергей Бородин — пробудут под арестом до 23 декабря.

В сентября 2022 года сообщалось, что Бородин и начальник Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Валерий Майборода заключили сделку со следствием, раскрыв обстоятельства совершенного ими преступления.

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