Операции по счетам компании фигуранта дела Тимура Иванова приостановили

«БИР-Аналитик»: операции по счетам компании Сергея Бородина приостановили

Операции по счетам компании «Волжский берег», которую возглавляет фигурант дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин, приостановлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «БИР-Аналитик».

В карточке компании указано, что 11, 21 и 22 октября вынесли три решения о приостановлении операций по счетам.

Ранее Тимуру Иванову продлили арест на три месяца. Иванов и его предполагаемый подельник — бизнесмен Сергей Бородин — пробудут под арестом до 23 декабря.

В сентября 2022 года сообщалось, что Бородин и начальник Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Валерий Майборода заключили сделку со следствием, раскрыв обстоятельства совершенного ими преступления.