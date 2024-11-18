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13:03, 18 ноября 2024Бывший СССР

Оппозиция в Абхазии согласилась на временную передачу власти вице-президенту

Оппозиция в Абхазии согласилась на передачу власти вице-президенту Гумбе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Оппозиция в Абхазии согласилась на временную передачу власти до проведения президентских выборов вице-президенту республики Бадре Гумбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оппозиции Левана Микаа.

«Мы идем на компромисс и соглашаемся на условие власти назначить и. о. президента Бадру Гумбу, который сегодня занимает должность вице-президента», — приводятся в публикации слова оппозиционера.

Он добавил, что многие представители оппозиции были не согласны с таким решением, но они готовы пойти на него ради снятия политического напряжения.

12 ноября в республике началась волна протестов из-за задержания абхазских оппозиционеров. Они выступали против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. 15 ноября сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Аслану Бжании с требованием отставки.

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