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15:53, 18 ноября 2024Мир

Песков прокомментировал вопрос о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа

Песков о подготовке разговора Путина и Трампа: запроса от США не поступало
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Со стороны США не поступало запросов о подготовке диалога между американским президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Реальная подготовка телефонного разговора Путина с Трампом пока не ведется», — прокомментировал он соответсвующий вопрос.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал газетной уткой западные статьи о якобы прошедшем разговоре Путина и Трампа. Он указал, что ставшее первоисточником новости западное издание заявило о якобы наличии «железобетонного» подтверждения состоявшегося разговора. «Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны. Какие цели преследовал тот, кто подтвердил, или, может быть, он подтвердил по неопытности, по незнанию... трудно сказать», — рассудил представитель Кремля.

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