Песков прокомментировал вопрос о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа

Песков о подготовке разговора Путина и Трампа: запроса от США не поступало

Со стороны США не поступало запросов о подготовке диалога между американским президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Реальная подготовка телефонного разговора Путина с Трампом пока не ведется», — прокомментировал он соответсвующий вопрос.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал газетной уткой западные статьи о якобы прошедшем разговоре Путина и Трампа. Он указал, что ставшее первоисточником новости западное издание заявило о якобы наличии «железобетонного» подтверждения состоявшегося разговора. «Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны. Какие цели преследовал тот, кто подтвердил, или, может быть, он подтвердил по неопытности, по незнанию... трудно сказать», — рассудил представитель Кремля.