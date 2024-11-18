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17:56, 18 ноября 2024Мир

Политолог допустил саботаж приказов Байдена со стороны генералов

Политолог Дудаков: американские генералы могут саботировать приказы Байдена
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Agustin Marcarian / Globallookpress.com

Американские генералы могут саботировать приказы президента США Джо Байдена, связанные с разрешением Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков.

Он указал на то, что новые партии ракет могут не успеть поставить Украине за срок оставшегося президентства Байдена. Он также указал, что многие высокопоставленные военные могут не захотеть исполнять приказы, связанные с эскалацией украинского конфликта, опасаясь последствий после инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа.

«Утечки в прессу [о разрешении Украине использовать американские ракеты для ударов по России] могли быть как раз со стороны генералов, которые не хотят исполнять эти приказы», — предположил политолог.

Дудаков также допустил, что Трамп может отменить разрешение Байдена уже после своей инаугурации.

«Трамп сможет отменить все после 20 января, — считает собеседник «Ленты.ру». — И, как я говорил, генералы сами могут саботировать приказы "хромой утки" в лице Байдена».

17 ноября Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

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