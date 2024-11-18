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14:07, 18 ноября 2024Мир

Политолог высказался о вероятности отстранения Байдена после разрешения ударов по России

Политолог Дудаков: отстранение Байдена возможно по Конституции США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Leah Millis / Reuters

Президента США Джо Байдена, теоретически, могут отстранить от власти еще до истечения его срока после разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американскими ракетами по территории России, сказал в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он уточнил, что такой вариант возможен, исходя из Конституции страны, но все же маловероятен.

«Конечно, Байдена могут отстранить, использовав, например, 25-ю поправку Конституции США, которая позволяет передать полномочия вице-президенту, если больше половины кабинета министров считают главу государства неспособным выполнять свои обязанности, — объяснил политолог. — Другое дело, очень маловероятно, что мы увидим это в ближайшее время, учитывая, что Байдену остается полтора месяца».

Дудаков добавил, что команда экс-кандидата в президенты США Камалы Харрис уже призывает Байдена уйти с поста и сделать ее первой женщиной-президентом страны. Но, как считает политолог, вероятность отставки действующего главы государства остается крайне маловероятной.

«На самом деле он до 20 января досидит на посту президента, а потом уже не нужно будет ничего менять, потому что придет новый глава государства Дональд Трамп со своей, республиканской, командой», — заключил политолог.

Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

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