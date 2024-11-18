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08:59, 18 ноября 2024Наука и техника

Предсказан конец света в сфере данных

Energy Policy: к 2033 году цифровые данные превысят производство электроэнергии
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Лафборо в Великобритании предсказали, что в следующем десятилетии может произойти так называемый конец света в сфере данных. Результаты работы опубликованы в журнале Energy Policy.

Исследование основывается на эконометрических моделях, которые показывают, что по мере роста цифрового потребления, включая работу центров обработки данных, мировое электроснабжение не сможет удовлетворить этот спрос в течение ближайших десяти лет. Модели прогнозируют, что к 2033 году потребление энергии, вызванное цифровыми данными, может превысить мировое производство электроэнергии.

Для анализа ученые использовали комплексные эконометрические модели, которые учитывают текущие энергетические прогнозы и динамику потребления цифровых данных. Исследование основано на данных, собранных за последние несколько лет, и включает в себя как прогнозы о спросе на возобновляемую электроэнергию, так и оценку объемов и типов цифровых данных, генерируемых по всему миру.

Согласно исследованию, центры обработки данных потребляют больше энергии, чем вся Великобритания, и в настоящее время ответственны за создание 65 процентов так называемых «темных данных». Это данные, которые используются только один раз и затем забываются, что добавляет значительный объем «потерянных» ресурсов в глобальную цифровую экосистему. Эти данные оказывают дополнительное давление на энергетические ресурсы, требуя значительных затрат на их хранение и обработку.

Группа ученых подчеркивает, что, если текущие темпы роста потребления данных продолжатся, к 2033 году спрос на электроэнергию, необходимую для обработки этих данных, может существенно превысить возможности мирового энергетического производства. Это ставит под угрозу устойчивость всей системы, особенно в условиях борьбы с климатическими изменениями и стремления к декарбонизации.

Исследование является призывом к немедленным действиям по повышению энергоэффективности в цифровой инфраструктуре и сокращению отходов данных. Ученые настаивают на необходимости перехода к устойчивым практикам в цифровой экосистеме, что включает оптимизацию потребления энергии, снижение выбросов углекислого газа и сокращение объемов ненужных данных.

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