Россиян предупредили о неочевидном симптоме начавшейся деменции

Терапевт Чернышова назвала бессонницу возможным симптомом начавшейся деменции

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала бессонницу в зрелом возрасте возможным симптомом начавшейся деменции. О неочевидном признаке старческого слабоумия она предупредила россиян в разговоре с изданием aif.ru.

Чернышова объяснила, что чаще всего бессонница вызвана хроническим стрессом, работой в ночное время или сменой часовых поясов. Однако в некоторых случаях нарушения сна могут указывать на проблемы со здоровьем.

По ее словам, в ряде случаев эта проблема может быть признаком различных психических заболеваний, например, депрессии, биполярного аффективного расстройства, шизофрении и тревожного расстройства. «Бессонница может быть симптомом таких заболеваний нервной системы, как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, и свидетельствовать о начале деменции», — уточнила врач.

Кроме того, проблемами со сном могут возникать при заболеваниях щитовидной железы. У женщин же они могут появиться за-за гормональной перестройки вследствие беременности, менопаузы или климакса, добавила Чернышова.

Ранее терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина предупредила о главных причинах нарушения сна. Она рассказала, что сон может ухудшаться из-за просмотра телевизора, использования гаджетов, употребления кофеинсодержащих напитков вечером или из-за некоторых болезней.