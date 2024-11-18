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09:35, 18 ноября 2024Ценности

Россияне назвали бытовые дела пустой тратой времени

Sneaknfresh: каждый пятый россиянин считает бытовые дела пустой тратой времени
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Каждый пятый россиянин считает бытовые дела пустой тратой времени. К такому выводу пришли эксперты сети химчисток Sneaknfresh после проведения исследования, результаты которого попали в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики провели опрос среди 5000 мужчин и женщин старше 18 лет по всей России. Выяснилось, что более половины ответивших (58 процентов) негативно высказались о выполнении своих бытовых обязанностей, для 21 процента респондентов это пустая трата времени. Еще 25 процентов назвали бытовые дела обязанностью.

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Только 6 процентов россиян сказали, что относятся к бытовым обязанностям положительно, а оставшимся 11 процентам опрошенных это занятие помогает отвлечься. Самыми нелюбимыми задачами в быту участники исследования называют поход за продуктами, уборку жилья и стирку.

Ранее в ноябре россияне назвали необходимую для начала новой жизни сумму.

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