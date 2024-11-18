Россиянин оправдывал терроризм в соцсетях и получил два года колонии

Житель Магадана получил два года за оправдание действий легиона «Свобода России»

Суд приговорил к двум годам колонии жителя Магадана за оправдание терроризма в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, мужчина опубликовал в социальных сетях пост, положительно оценивающий деятельность легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен). Оперативную разработку в отношении него вели сотрудники пограничной службы ФСБ России в Магадане.

Ранее силовики задержали жителя Мариуполя, который призывал к насилию над русскими в социальных сетях. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.