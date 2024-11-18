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07:40, 18 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин оправдывал терроризм в соцсетях и получил два года колонии

Житель Магадана получил два года за оправдание действий легиона «Свобода России»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Суд приговорил к двум годам колонии жителя Магадана за оправдание терроризма в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, мужчина опубликовал в социальных сетях пост, положительно оценивающий деятельность легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен). Оперативную разработку в отношении него вели сотрудники пограничной службы ФСБ России в Магадане.

Ранее силовики задержали жителя Мариуполя, который призывал к насилию над русскими в социальных сетях. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

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