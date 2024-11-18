Российские Ту-95МСМ усовершенствуют с учетом СВО

«Ростех»: ракетоносцы Ту-95МСМ продолжат совершенствовать с учетом СВО

Совершенствование стратегического ракетоносца Ту-95МСМ продолжится с учетом опыта применения самолетов этого типа в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, слова которого приводят в Telegram-канале госкорпорации.

Он подчеркнул, что модернизированный Ту-95МСМ отличается повышенной боевой эффективностью. Самолет может нести самые современные средства поражения, включая сверхдальние крылатые ракеты.

«На ракетоносцы устанавливаются новейшие системы навигации и связи. Совершенствование машины продолжается, исходя из опыта применения в рамках СВО», — сказал Чемезов.

Также глава «Ростеха» напомнил, что используемые Воздушно-космическими силами России Ту-95МС остаются самыми быстрыми винтовыми самолетами. Ракетоносец с четырьмя двигателями НК-12МП развивает скорость до 830 километров в час.

В январе 2023 года стало известно, что глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет в рамках испытаний.