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20:42, 18 ноября 2024Наука и техника

Российские Ту-95МСМ усовершенствуют с учетом СВО

«Ростех»: ракетоносцы Ту-95МСМ продолжат совершенствовать с учетом СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Совершенствование стратегического ракетоносца Ту-95МСМ продолжится с учетом опыта применения самолетов этого типа в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, слова которого приводят в Telegram-канале госкорпорации.

Он подчеркнул, что модернизированный Ту-95МСМ отличается повышенной боевой эффективностью. Самолет может нести самые современные средства поражения, включая сверхдальние крылатые ракеты.

«На ракетоносцы устанавливаются новейшие системы навигации и связи. Совершенствование машины продолжается, исходя из опыта применения в рамках СВО», — сказал Чемезов.

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Также глава «Ростеха» напомнил, что используемые Воздушно-космическими силами России Ту-95МС остаются самыми быстрыми винтовыми самолетами. Ракетоносец с четырьмя двигателями НК-12МП развивает скорость до 830 километров в час.

В январе 2023 года стало известно, что глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет в рамках испытаний.

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