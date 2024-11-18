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17:29, 18 ноября 2024Наука и техника

Российский авиакомплекс нового поколения получит «электронный паспорт»

ОАК: новый российский авиакомплекс получит «электронный паспорт»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российский авиакомплекс нового поколения получит «электронный паспорт», в котором будет прописана информация о жизненном цикле летательного аппарата, заявил в ходе 11-й Международной недели авиакосмических технологий в Московском авиационном институте заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже готовы — решение принято в рамках министерства обороны — оборудовать следующий авиационный комплекс такими системами, которые позволят снизить стоимость эксплуатации авиационных комплексов», — сказал руководитель.

По его словам, достигнуто понимание того, что «электронный паспорт» должен быть неотъемлемой частью бортового оборудования летательного аппарата.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что ОАК передала Минобороны России очередную партию истребителей Су-57 и Су-35С.

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