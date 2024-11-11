Минобороны России передали партию Су-57 и Су-35С

ОАК передала Минобороны России партию истребителей Су-57 и Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России очередную партию истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Отмечается, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и были протестированы летчиками военного ведомства.

«Сегодня Су-57 — единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. Это грозное оружие с передовыми средствами поражения», — сказал гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха добавил, что до конца года планируется еще поставка Су-57 и Су-35С.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 впервые покажут в летной программе на зарубежной выставке Airshow China 2024.