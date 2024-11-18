Российский депутат призвал срочно отстранить Байдена от власти

Депутат Госдумы Шеремет призвал отстранить Байдена от принятия решений в США

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал отстранить от власти президента США Джо Байдена.

По мнению российского депутата, Байден должен быть немедленно отстранен от власти и лишен возможности принимать какие-либо государственные решение, в противном случае это может привести к непоправимым последствиям в мире.

«Байден уже вошел в историю как самый кровожадный, коррумпированный и бесчестный президент за всю историю Америки, и, видимо, решил не останавливаться на достигнутом», — подчеркнул Шеремет, добавив, что Байдену нужно запретить принимать какие-либо решения до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя разрешение президента США Джо Байдена Украине использовать американские дальнобойные ракеты для ударов по России, усомнился в мирной передаче власти в США после решения Байдена.