В Госдуме усомнились в мирной передаче власти в США

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев прокомментировал разрешение президента США Джо Байдена Украине использовать американские дальнобойные ракеты для ударов по России. Его слова приводит РИА Новости.
Шхагошев усомнился в мирной передаче власти в США после решения Байдена по украинским ударам. При этом депутат отметил, что инициатива ускорит принятие республиканцами в США решения по Украине.
«Если Белый дом официально подтвердит разрешение на дальнобойные ракеты, это означает, что мирной передачи власти в США не состоится», — сказал он.
Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России.