В Госдуме усомнились в мирной передаче власти в США

Шхагошев: разрешение на удары вглубь РФ исключает мирную передачу власти Трампу

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев прокомментировал разрешение президента США Джо Байдена Украине использовать американские дальнобойные ракеты для ударов по России. Его слова приводит РИА Новости.

Шхагошев усомнился в мирной передаче власти в США после решения Байдена по украинским ударам. При этом депутат отметил, что инициатива ускорит принятие республиканцами в США решения по Украине.

«Если Белый дом официально подтвердит разрешение на дальнобойные ракеты, это означает, что мирной передачи власти в США не состоится», — сказал он.

Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России.