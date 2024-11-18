Российский подросток сумел сбежать от вымогателей под предлогом звонка матери

В Петербурге подросток сбежал от вымогателей под предлогом звонка матери

В Санкт-Петербурге полицейские задержали по горячим следам местного жителя по подозрению в вымогательстве у подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

17 ноября в полицию обратилась 35-летняя петербурженка и сообщила, что около Красного пруда трое неизвестных насильно посадили в автомобиль ее 15-летнего сына и стали требовать у него 30 тысяч рублей. Однако подросток на перекрестке улиц Дегтярева и Швейцарской попросился выйти из машины, чтобы позвонить матери, и сбежал.

24-летний житель Ломоносова доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские разыскивают его сообщников.

14 ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали пятерых россиян, причастных к похищению женщины и вымогательстве ее имущества.