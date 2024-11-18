Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
2:2
2-й период
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Болгария
Сегодня
22:45 (Мск)
Беларусь
Лига наций УЕФА|Лига С. Группа 3. 6-й тур
Испания
Сегодня
22:45 (Мск)
Швейцария
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 4. 6-й тур
Сербия
Сегодня
22:45 (Мск)
Дания
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 4. 6-й тур
Хорватия
Сегодня
22:45 (Мск)
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 1. 6-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
17:43, 18 ноября 2024Спорт

Ротенберг рассказал о дискриминации в Финляндии

Ротенберг подвергался дискриминации по нацпризнаку во время игры в Финляндии
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Роман Ротенберг

Роман Ротенберг . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу», что подвергался дискриминации по национальному признаку во время игры в Финляндии.

Ротенберг отметил, что для местных жителей русский человек, который живет в Финляндии, — это красная тряпка. Он вспомнил, как однажды сильно поругался с тренером. По его словам, после его ошибки в игре специалист заявил при всей команде: «Русский тут всех нас подвел».

«Я просто в этот момент уже не выдержал. Для меня было понятно, что с этим тренером я не смогу больше работать, что он меня, скажем так, дискриминировал при всей команде из-за того, что я русский», — поделился Ротенберг, подчеркнув, что так происходило во всем и постоянно.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должность заместителя председателя совета директоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цели для ударов ВСУ вглубь территории России

      Зеленский утвердил реформу медкомиссий после скандала с поддельными инвалидностями

      Поджегшего квартиру с женой россиянина отправили под стражу

      В Челябинске спасли родившуюся размером с ладошку девочку

      Самолет с пассажирами на борту упал недалеко от гоночной трассы и попал на видео

      Росгвардия уничтожила более 30 военных ВСУ и их технику в Курской области

      Россиянам отсоветовали покупать жилье

      В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик

      Политолог допустил саботаж приказов Байдена со стороны генералов

      Политолог назвал возможные сроки начала переговоров между Россией и Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше