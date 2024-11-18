Ротенберг рассказал о дискриминации в Финляндии

Ротенберг подвергался дискриминации по нацпризнаку во время игры в Финляндии

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу», что подвергался дискриминации по национальному признаку во время игры в Финляндии.

Ротенберг отметил, что для местных жителей русский человек, который живет в Финляндии, — это красная тряпка. Он вспомнил, как однажды сильно поругался с тренером. По его словам, после его ошибки в игре специалист заявил при всей команде: «Русский тут всех нас подвел».

«Я просто в этот момент уже не выдержал. Для меня было понятно, что с этим тренером я не смогу больше работать, что он меня, скажем так, дискриминировал при всей команде из-за того, что я русский», — поделился Ротенберг, подчеркнув, что так происходило во всем и постоянно.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должность заместителя председателя совета директоров.