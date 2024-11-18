Сальдо рассказал об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ

Сальдо: расчет ВДВ ВС России уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ близ Очакова

Пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен близ Очакова Николаевской области расчетом ВДВ ВС России. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«У вышки связи был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ на побережье Днепровского лимана, откуда враг запускал разведывательные и ударные дроны», — написал Сальдо.

По его словам, расчет артиллерийского соединения ВДВ запустил ракеты из противотанкового комплекта на береговой линии Кинбурнской косы, поразив пункт управления дронами в восьми километрах от огневой позиции.

Ранее Сальдо заявил, что попытки ВСУ форсировать Днепр и высадиться в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа. Он также подчеркнул, что Российская армия всегда готова дать достойный отпор при любых попытках вторжения.