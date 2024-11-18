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09:38, 18 ноября 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ

Сальдо: расчет ВДВ ВС России уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ близ Очакова
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Владимира Сальдо

Пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен близ Очакова Николаевской области расчетом ВДВ ВС России. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«У вышки связи был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ на побережье Днепровского лимана, откуда враг запускал разведывательные и ударные дроны», — написал Сальдо.

По его словам, расчет артиллерийского соединения ВДВ запустил ракеты из противотанкового комплекта на береговой линии Кинбурнской косы, поразив пункт управления дронами в восьми километрах от огневой позиции.

Ранее Сальдо заявил, что попытки ВСУ форсировать Днепр и высадиться в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа. Он также подчеркнул, что Российская армия всегда готова дать достойный отпор при любых попытках вторжения.

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