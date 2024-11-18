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06:40, 18 ноября 2024Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе агентов ЦРУ в штаб-квартире ведомства

Экс-сотрудник СБУ Мазур: в здании службы работали агенты американских ЦРУ и АНБ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США работали в штаб-квартире Службы безопасности Украины (СБУ), когда страну возглавлял Виктор Ющенко, рассказал экс-сотрудник СБУ Александр Мазур. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на председательском третьем этаже был выделен «определенный кабинет», где работали западные сотрудники.

«И имели доступ ко всему виду информации, которая поступала в центральный аппарат. То бишь, фактически без просмотра этих людей эта информация дальше никуда не поступала», — добавил он.

Ранее сотрудника ЦРУ Асифа Рахмана обвинили в шпионаже после утечки строго секретных документов, в которых подробно описывались планы Израиля по военному нападению на Иран.

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