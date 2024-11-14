Сотрудника ЦРУ обвинили в шпионаже после утечки плана Израиля

Guardian: сотрудник ЦРУ обвинен в шпионаже после утечки плана Израиля по Ирану

Сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Асифа Рахмана обвинили в шпионаже после утечки строго секретных документов, в которых подробно описывались планы Израиля по военному нападению на Иран. Об этом сообщает The Guardian.

«Сотруднику ЦРУ Асифу Рахману были предъявлены обвинения в раскрытии сверхсекретных документов, которые содержали планы Израиля нанести ответный удар по Ирану за ракетную атаку 1 октября (...). Он предстанет перед федеральным судом на острове Гуам уже в этот четверг, 14 ноября», — передает издание.

Авторы материала отметили, что эта утечка данных «позволила лучше понять, насколько сильно Вашингтон обеспокоен военными планами Тель-Авива», а также показала, в какой степени США «шпионят даже за своими ближайшими союзниками».

24 октября стало известно, что Израиль был вынужден отложить ответную атаку на Иран из-за утечки секретных документов США.