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12:50, 14 ноября 2024Мир

Сотрудника ЦРУ обвинили в шпионаже после утечки плана Израиля

Guardian: сотрудник ЦРУ обвинен в шпионаже после утечки плана Израиля по Ирану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Асифа Рахмана обвинили в шпионаже после утечки строго секретных документов, в которых подробно описывались планы Израиля по военному нападению на Иран. Об этом сообщает The Guardian.

«Сотруднику ЦРУ Асифу Рахману были предъявлены обвинения в раскрытии сверхсекретных документов, которые содержали планы Израиля нанести ответный удар по Ирану за ракетную атаку 1 октября (...). Он предстанет перед федеральным судом на острове Гуам уже в этот четверг, 14 ноября», — передает издание.

Авторы материала отметили, что эта утечка данных «позволила лучше понять, насколько сильно Вашингтон обеспокоен военными планами Тель-Авива», а также показала, в какой степени США «шпионят даже за своими ближайшими союзниками».

24 октября стало известно, что Израиль был вынужден отложить ответную атаку на Иран из-за утечки секретных документов США.

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