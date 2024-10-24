Утечка секретных документов вынудила Израиль отложить атаку на Иран

Times: Израиль отложил ответную атаку на Иран из-за утечки секретных документов

Израиль был вынужден отложить ответную атаку на Иран из-за утечки секретных документов США. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники.

«Утечка американских документов отложила атаку в связи с необходимостью изменить определенные элементы стратегии и компоненты», — заявил неназванный собеседник издания из разведывательного сообщества.

При этом источник сообщил, что Израиль готовит ответный удар, однако на это «требуется больше времени, чем предполагалось».

20 октября стало известно, что США расследуют утечку секретных разведданных о подготовке Израилем ответного удара по Ирану. В документе описана подготовка к атаке — в частности, учения военно-воздушных сил (ВВС) Израиля с использованием ракет класса «воздух-земля».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любая атака Израиля будет считаться «красной линией» и не останется без равноценного ответа.