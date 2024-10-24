Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:56, 24 октября 2024Мир

Утечка секретных документов вынудила Израиль отложить атаку на Иран

Times: Израиль отложил ответную атаку на Иран из-за утечки секретных документов

Фото: Israeli Army / Reuters

Израиль был вынужден отложить ответную атаку на Иран из-за утечки секретных документов США. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники.

«Утечка американских документов отложила атаку в связи с необходимостью изменить определенные элементы стратегии и компоненты», — заявил неназванный собеседник издания из разведывательного сообщества.

При этом источник сообщил, что Израиль готовит ответный удар, однако на это «требуется больше времени, чем предполагалось».

20 октября стало известно, что США расследуют утечку секретных разведданных о подготовке Израилем ответного удара по Ирану. В документе описана подготовка к атаке — в частности, учения военно-воздушных сил (ВВС) Израиля с использованием ракет класса «воздух-земля».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любая атака Израиля будет считаться «красной линией» и не останется без равноценного ответа.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      В России призвали не отказываться от нефти и газа

      Украинский дрон-камикадзе ударил по машине с мирными жителями в российском регионе

      Уголовное дело возбудили по факту осквернения монумента Победы в российском регионе

      Разведка и Пентагон рекомендовали Белому дому не менять позицию по ракетам для Киева

      Утечка секретных документов вынудила Израиль отложить атаку на Иран

      Названы особенности разом уничтожившей десятки солдат ВСУ российской бомбы

      Сестра Гуфа сообщила о госпитализации рэпера

      В допинг-деле фигуристки Валиевой появились 60 препаратов. Ее бывший врач объяснил, почему это нормально

      Минобороны раскрыло детали о попытках прорыва украинских войск в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше