Шольц заявил о важности переговоров с Путиным

Шольц: переговоры с Путиным по конфликту на Украине были и остаются важным шагом

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о важности обсуждения с президентом России Владимиром Путиным ситуации на Украине. На эту тему он высказался на пресс-конференции на полях саммита G7 в Рио-де-Жанейро, передает РИА Новости

Шольц указал, что переговоры с российским лидером необходимы для того, чтобы донести до него позицию Евросоюза по украинскому конфликту. «Мы должны действовать и говорить», — подчеркнул он.

При этом немецкий канцлер отметил, что в позициях Путина после разговора с ним «ничего не изменилось».

15 ноября Шольц провел переговоры с Путиным. Инициатором диалога выступила немецкая сторона. В ходе разговора Шольц отметил необходимость начала мирного урегулирования по Украине.