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23:07, 18 ноября 2024Мир

Шольц заявил о важности переговоров с Путиным

Шольц: переговоры с Путиным по конфликту на Украине были и остаются важным шагом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о важности обсуждения с президентом России Владимиром Путиным ситуации на Украине. На эту тему он высказался на пресс-конференции на полях саммита G7 в Рио-де-Жанейро, передает РИА Новости

Шольц указал, что переговоры с российским лидером необходимы для того, чтобы донести до него позицию Евросоюза по украинскому конфликту. «Мы должны действовать и говорить», — подчеркнул он.

При этом немецкий канцлер отметил, что в позициях Путина после разговора с ним «ничего не изменилось».

15 ноября Шольц провел переговоры с Путиным. Инициатором диалога выступила немецкая сторона. В ходе разговора Шольц отметил необходимость начала мирного урегулирования по Украине.

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