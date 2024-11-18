США согласовали с Великобританией и Австралией испытания гиперзвукового оружия

Пентагон: США согласовали испытания гиперзвукового оружия в рамках AUKUS

США подписали с Великобританией и Австралией соглашение, которое предполагает испытания гиперзвукового оружия в рамках военного блока AUKUS. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Мы увеличиваем нашу коллективную способность разрабатывать и поставлять наступательные и оборонительные гиперзвуковые технологии с помощью надежной серии трехсторонних испытаний и экспериментов, которые ускорят разработку гиперзвуковых концепций и критически важных вспомогательных технологий», — приводятся в заявлении слова заместителя министра обороны по исследованиям Хайди Шью.

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего акватории Южно-Китайского моря. Данный военный пакт предполагает первый компонент в виде совместного производства тремя странами атомного подводного флота и обмена технологиями по данному вопросу.

Второй компонент включает в себя возможность сделок по разработке передовых военных технологий в таких областях, как искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты и квантовые технологии. Предполагается, что расширение блока осуществится за счет присоединения ко второму компоненту соглашения.