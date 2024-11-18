Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:35, 18 ноября 2024Мир

США согласовали с Великобританией и Австралией испытания гиперзвукового оружия

Пентагон: США согласовали испытания гиперзвукового оружия в рамках AUKUS
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bobbi Zapka / USAF / Reuters

США подписали с Великобританией и Австралией соглашение, которое предполагает испытания гиперзвукового оружия в рамках военного блока AUKUS. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Мы увеличиваем нашу коллективную способность разрабатывать и поставлять наступательные и оборонительные гиперзвуковые технологии с помощью надежной серии трехсторонних испытаний и экспериментов, которые ускорят разработку гиперзвуковых концепций и критически важных вспомогательных технологий», — приводятся в заявлении слова заместителя министра обороны по исследованиям Хайди Шью.

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего акватории Южно-Китайского моря. Данный военный пакт предполагает первый компонент в виде совместного производства тремя странами атомного подводного флота и обмена технологиями по данному вопросу.

Второй компонент включает в себя возможность сделок по разработке передовых военных технологий в таких областях, как искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты и квантовые технологии. Предполагается, что расширение блока осуществится за счет присоединения ко второму компоненту соглашения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН отреагировали на разрешение Запада ВСУ наносить удары вглубь России

      Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников

      В США объяснили решение Байдена разрешить Украине удары по России

      Тарасова довела до слез Валю Карнавал

      Шольц ответил на критику его разговора с Путиным

      Мужчина хранил дома 20 загадочных человеческих черепов

      Оценен ущерб от наводнений в Чехии

      Полковника ВСУ внесли в реестр террористов за приказ сбить самолет над Кубанью

      Врач предупредила об опасности слишком долгого сна

      У российской пенсионерки под предлогом ремонта выманили сотню тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше