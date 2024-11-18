Стало известно о наследстве Левкина

Владимир Левкин оставил в наследство загородный дом в Подмосковье

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин владел загородным жильем в Московской области. О его наследстве стало известно изданию Teleprogramma.

Речь идет о двухэтажном деревянном доме, расположенном в Звенигороде. Певец купил постройку, напоминающую старинную русскую усадьбу, вместе с четвертой женой Мариной. На первом этаже находятся гостиная, кухня, две гостевых комнаты и ванная комната, а на втором — спальня, кабинет, детская комната и еще одна ванная. Помимо этого, в доме обустроена открытая терраса. Среди особенностей объекта — наличие большого количества хрустальных люстр и светильников, а также мебели на заказ, сделанной тульским мастером. В интерьере преобладают бежевый и другие пастельные тона.

В 2023 году Левкин рассказал, что копит деньги на покупку квартиры в Москве. Успел ли он обзавестись недвижимостью в столице, в материале не уточняется.

Ранее в ноябре стало известно, что жена и дети певца Александра Градского получили в наследство 22 объекта недвижимости.