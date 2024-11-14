Стали известны результаты войны за наследство Градского

ТАСС: жена и дети певца Градского получили в наследство 22 объекта недвижимости

Жена и дети певца Александра Градского получили в наследство 22 объекта недвижимости. Результаты войны за имущество артиста стали известны из судебных постановлений, с которыми ознакомился ТАСС.

Исковые требования последней жены исполнителя, Марины Коташенко, суд удовлетворил лишь частично. Ей и двум ее сыновьям достались по 1/3 доли в четырех нежилых помещениях площадью от 15 до 400 квадратных метров, в доме площадью 1172 «квадрата» и четырех земельных участках площадью от 300 до 2600 «квадратов».

Старшие дети Градского, Даниил и Мария, получили по 1/2 доли в доме площадью 1500 «квадратов», доме площадью 115 «квадратов», в нежилом помещении и по 0,28 доли в жилом доме, который сейчас принадлежит Коташенко. Помимо этого, они унаследовали шесть земельных участков площадью от 12 до 1200 квадратных метров.

Адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы старших детей Градского, заявил Starhit, что война за наследство Градского ведется не из-за имущества, а ради уважения к памяти артиста. Потомки певца выступают за то, чтобы организовать из квартиры-студии на Козицком переулке в Москве музей творчества Градского. Они боятся, что недвижимость может быть продана с молотка.

Александра Градского не стало 28 ноября 2021 года. Артиста доставили в больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что к ухудшению здоровья артиста привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция. После его кончины начались споры родственников за его имущество.